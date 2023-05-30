Подмосковье 30 мая 2023, 15:22 Рузское шоссе в Волоколамском округе временно перекрыли из-за пожара Минтранс Подмосковья

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Пожар на территории спиртзавода в селе Осташево стал причиной временного перекрытия Рузского шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Часть Рузского шоссе оказалась в сильном дыму, из-за чего движение пришлось остановить. Дорога перекрыта на участке от базы отдыха «11-й Причал» до поворота на урочище Овинище.

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Для водителей, которые едут из Рузы в сторону села Осташево, путей объезда нет. Миновать перекрытие Рузского шоссе можно через Можайский округ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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