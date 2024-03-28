Подмосковье 28 марта 2024, 18:34 Руководители ведущих предприятий восточного Подмосковья посетили производителя труб в Электростали Unsplash

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Делегация руководителей ведущих предприятий восточного Подмосковья посетила электростальскую компанию «Русинокс». Гости ознакомились с основными технологическими процессами предприятия, а также обсудили возможности сотрудничества.

Заместитель главы Электростали Роман Лавров рассказал о развитии промышленности в округе и поделился успешными практиками реализуемых проектов.

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Напомним, «Русинокс» входит в число предприятий города, которые участвуют в нацпроекте «Производительность труда». Компания является ведущим производителем электросварных нержавеющих труб в России и СНГ. Продукция предприятия сертифицирована и производится по европейским стандартам качества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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