Подмосковье 11 мая 2023, 22:43 Руководитель ГУСТ Подмосковья провела еженедельный штаб с главами городских округов ГУСТ

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Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова провела еженедельный штаб с главами городских округов. Основной темой собрания послужили итоги мероприятий по уборке в апреле. Глава надзорного органа рассказала о ходе проверки территорий по уровню выполненных работ и отметила муниципалитеты, которым необходимо наращивать темп.

«Коммунальные предприятия Московской области уже сдали 10% территорий после весенней генеральной уборки, включающей мелкий ремонт элементов малых архитектурных форм и детских площадок. Мы напоминаем, что срок сдачи объектов благоустройства 31 мая, поэтому всем необходимо ускориться в этой работе. Отмечу, что к сдаче объектов не приступили: Восход, Истра, Красногорск, Ленинский, Лобня, Лосино-Петровский, Лотошино, Можайский, Молодежный, Фрязино, Химки, Черноголовка и Щелковский» — рассказала Аипова.

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Также министр обсудила тему ямочного ремонта во дворах. В рамках первой волны работ в Подмосковье устранено 45% дорожных неполадок на покрытии общей площадью 153 тысячи квадратных метров. Слабые результаты по этому показателю показали Раменский, Пущино, Шаховская, Красногорск и Пушкино.

В ГУСТ отметили, что первый этап ямочного ремонта в 2023 году запланирован до 30 июня. Городским округам предстоит сдать выполненные работы и приступить ко второй волне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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