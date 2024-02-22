Подмосковье 22 февраля 2024, 19:03 Руководитель ГУСТ Аипова раскритиковала работу с обращениями жителей трех округов Подмосковья ГУСТ МО

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Руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова провела традиционный общеобластной штаб по содержанию территорий. На совещании с главами городских округов обсуждались вопросы уборки, а также отработка заявок в ЕДС МО.

По словам Светланы Аиповой, на каждый день до воскресения включительно, муниципалитеты сформировали перечень адресов, где запланированы работы.

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«Сейчас освобождаем от снега все элементы дворовой инфраструктуры: проезды, подъезды к контейнерным площадкам, парковки, тротуары. Ежедневный план — очистить 20% территорий, — рассказала Аипова.

В ведомстве подвели и первые результаты уборки. Павловский Посад, Лосино-Петровский, Серебряные Пруды, Орехово-Зуево, Долгопрудный показали хорошие результаты. Пока отстают городские округа Дзержинский, Клин и Жуковский.

Аипова напомнила коллегам о важности выполнения в срок аварийных заявок.

«Нужно работать для жителя, а не для галочки. Округа, где эта работа плохо организована: Наро-Фоминский, Чехов, Воскресенск, — подчеркнула Аипова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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