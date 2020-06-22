«Руки надежных врачей и медсестер». Коллектив госпиталя «Лапино» наградили за спасение жизней во время пандемии

На фоне поэтапного улучшения ситуации с коронавирусом больницы и поликлиники Подмосковья начинают возвращаться к работе в привычном режиме. Но еще на пике пандемии многие медицинские центры оперативно перепрофилировали для лечения COVID-19. Один из таких — госпиталь «Лапино». Сегодня, 22 июня, губернатор наградил его врачей за труд.

Так, в марте клинический госпиталь «Лапино» за несколько дней полностью перепрофилировали для пациентов с коронавирусом. В первую очередь этот центр специализировался на акушерстве, гинекологии и педиатрии.

В условиях пандемии медики вылечили здесь 50 коллег, которые поступали к ним со всего региона, сохранили жизни роженицам и их малышам. Сегодня Андрей Воробьев вручил награды врачам, приурочив церемонию ко Дню медицинского работника. Каждый год его отмечают 21 июня.

Губернатор отметил, что российское правительство использовало все методы противодействия коронавирусу, но ничего не помогло бы без профессионализма врачей.

Огромные ресурсы государство затратило, но никакие ресурсы не сработали бы, если бы не наши врачи. Я вообще слабо себе представлял, как и многие, что перинатальный центр может быть оперативно переоборудован для лечения очень опасной болезни. Но за три месяца кто мне только ни позвонил для того, чтобы попасть в «Лапино» — в руки надежных профессиональных врачей и заботливых медсестер Андрей Воробьев.

В самом начале борьбы с коронавирусом в «Лапине» оборудовали 130 коек, однако из-за растущего показателя заражений их количество увеличивали. Всего через три недели число таких мест уже выросло более чем в два раза. К 20 апреля в госпитале лечили 270 человек. Расширили и отделение реанимации — с 14 до 30 коек.

При этом здесь не хватало терапевтов, чтобы оперативно помочь такому большому количеству пациентов. Им на помощь пришли коллеги других специальностей. Это кардиологи, эндокринологи, неврологи и хирурги. Обучившись и получив сертификаты, они стали бороться с коронавирусом.

Сегодня Андрей Воробьев лично вручил награды врачам. По его словам, статистика коронавируса улучшается, но расслабляться рано. Для этого часть действующих коек оставят — например, в госпитале на базе «Крокус Экспо». Там будут доступны около 2,5 тысячи таких мест.

У нас сегодня приятная миссия, церемония. Мы вручим наши региональные награды, но также вы знаете, что президент учредил специальные государственные награды, к которым будут представлены те, кто отличился в этот период, в это сложное время. Я очень надеюсь, что оно не повторится, что мы наконец снимем маски Андрей Воробьев.

Среди пациентов центра оказались 121 ребенок, 88 беременных женщин. Врачи приняли роды у 22 пациенток с коронавирусом — трое из них родили двойняшек. На свет появились 25 младенцев. Более чем за два месяца госпиталь принял 1075 человек. Были и случаи с тяжелыми формами пневмонии.

«Мы счастливы, что спасли жизнь трем молодым женщинам из Подмосковья, поступившим к нам на искусственную вентиляцию легких в крайне тяжелом состоянии. Все трое проходили лечение в госпитале более трех недель. Они вернулись к новорожденным детям здоровыми», — рассказали в пресс-службе «Лапина».

Госпиталь появился в 2012 году — его открыла группа компаний «Мать и дитя». Сейчас это учреждение ассоциируется с оказанием многопрофильной помощи на уровне лучших стандартов в мире.

Подмосковье возобновляет оказание плановой врачебной помощи с июня. Жители вновь получат узкопрофильную консультацию. В поликлиниках уже действуют новые правила. Вход разрешают в перчатках и масках. На пороге измеряют температуру. Интервал между записями — по полчаса, чтобы провести дезинфекцию.