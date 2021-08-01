Розыгрыш квартиры среди привившихся от коронавируса начался в Подмосковье. Прямая трансляция

Начался второй розыгрыш квартиры среди привившихся в Московской области. В нем участвуют те, кто сделал прививку от коронавируса с 25 июня. Онлайн-трансляцию ведет «360».

В этот раз 75 тысяч жителей региона борются за однокомнатную квартиру в ЖК «Южная Битца». Она находится в Ленинском городском округе Подмосковья. Площадь квартиры — 40 квадратных метров, она расположена на 24-м этаже. В квартиру можно будет заехать сразу, в ней уже есть чистовая отделка и установлена сантехника. Скоро там появится школа, детсад и поликлиника. Самое приятное, что от дома до ближайшего метро на маршрутке можно добраться всего за 10 минут.

В розыгрыше могли принять участие те, кто сделал прививку от коронавируса начиная 25 июня и кликнул на специальный баннер на региональном портале госуслуг. После нужно было заполнить анкету и получить код подтверждения. В прошлый раз в Подмосковье разыгрывалась трехкомнатная квартира в ЖК «Новая Пролетарка» в Серпухове.