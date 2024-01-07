Подмосковье 07 января 2024, 14:16 Рождество Христово встретили в Троице-Сергиевой лавре Дарья Леонова

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Праздничные богослужения прошли во всех храмах православной святыни. В Успенском соборе службу возглавил наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

Начало службы ознаменовалось колокольным звоном, который раздался ровно в полночь. Православные приехали в храм не только из местных населенных пунктов, но и из других городов со всей страны.

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Женщина по имени Галина рассказала, что специально приехала на богослужение из Москвы.

«Настроение замечательное, праздничное», — подчеркнула Галина.

В службе приняли участие высокопоставленные государственные деятели, в том числе депутат Госдумы Сергей Пахомов, вице-губернатор Московской области, руководитель администрации губернатора Подмосковья Анатолий Чупраков и глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов.

Дарья Леонова Дарья Леонова Дарья Леонова Дарья Леонова Дарья Леонова

Рождество является одним из двенадцати самых важных праздников после Пасхи. Ночные службы в храмах особенно торжественны и величественны. Священнослужители надевают белые одежды, которые символизируют Божественный свет.

В честь Рождества Христова у стен Троице-Сергиевой лавры была организована праздничная ярмарка, где установили вертеп и украсили новогоднюю елку. Рождественская неделя, которая является частью праздника, продлится семь дней и завершится 13 января.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Рождеством семью погибшего в ходе СВО Александра Сычева.

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