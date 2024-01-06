Подмосковье 06 января 2024, 16:49 «Мы будем рядом с вами». Андрей Воробьев навестил семью погибшего в ходе СВО Александра Сычева Губернатор Воробьев пообещал поддержку семье погибшего бойца СВО из Кубинки Константин Семенец

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Кубинку, чтобы поздравить с Новым годом и наступающим Рождеством семью Александра Сычева, погибшего в ходе спецоперации. Он пообещал, что родственники военного могут всегда рассчитывать на помощь.

Старший прапорщик 45-й бригады ушел на СВО в 2022 году. Он был оператором БПЛА и за время службы уничтожил большое количество техники противника. Однажды боец голыми руками выкинул из окопа вражеский FPV-дрон. Но в августе 2023-го героически погиб во время неожиданной атаки противника.

Семейный архив Сычевых

«Я здесь сегодня, чтобы поздравить вашу семью, семью героя. 45-я бригада — это особые ребята, это братство. Хочется в канун большого праздника вас обнять. Понятно, что никто не сможет заменить отца, но мы будем рядом с вами», — обратился к семье губернатор.

Андрей Воробьев подчеркнул, что в Московской области много героев, поскольку здесь расположено большое количество воинских частей. Власти прикладывают максимальные усилия, чтобы помогать им.

Александр Сычев посмертно удостоен звания Героя России. У военнослужащего в Московской области осталась жена и четверо детей в возрасте от четырех до 12 лет. В конце 2023 года в рамках губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело» они всей семье поднялись на силу, где Андрей Воробьев вручил им государственную награду — медаль «Золотая звезда», которой бойца удостоили посмертно.

Губернатор признался, что ему было очень приятно вручать медаль от президента, а в зале никто не мог сдержать слез, когда на сцену вышла семья бойца.

Константин Семенец

Супруга бойца по имени Ирина решила продолжить дело мужа и призывалась на службу в отряд технических средств разведки 45-й бригады. Сейчас она прикладывает все усилия, чтобы поддержать семьи участников СВО.

«Андрей Юрьевич, мне очень приятна такая поддержка. Вот это внимание, забота слов нет, как важна. Когда мы вышли на сцену во время премии, я готовила речь, слова благодарности за то, что все помогают, заботятся о таких, как мы, о раненых ребятах, их не бросают — это очень важно и ценно. Но когда вышла, как будто заново пережила этот тяжелый момент, не смогла проронить ни слова», — подчеркнула Ирина.

Андрей Воробьев отметил, что все, кто выходил на сцену после семьи Александра Сычев, не могли сдержать слез.

«Президент часто подчеркивает особенность нашего русского духа, умение сплачиваться, когда сложно. Мы ни в коем случае не имеем права терять это наше свойство, единение — и в критические моменты, и в обычной жизни. Очень важно, чтобы житель, семья героя могли рассчитывать на помощь муниципальных и региональных властей. Это сложная задача, но мы стараемся задействовать всех коллег, депутатов», — добавил Андрей Воробьев.

Константин Семенец

Кроме того, вдова рассказала о проблемах с автомобилем. Сейчас его необходимо продать, поскольку он требует больших вложений.

«Мы разберемся, не переживайте, найдем вам подходящую машину», — пообещал Андрей Воробьев.

Сыновья Сычевых активно занимаются спортом, а дочки радуют маму танцевальными номерами. Ребята показали губернатору свои комнаты, альбом с фотографиями, а также спортивные награды, завоеванные на различных турнирах.

Андрей Воробьев подарил девочкам мягкие игрушки в виде символа года — дракона, внутри которых были спрятаны сладости. А мальчишкам — футбольные мячи, чтобы юные спортсмены оттачивали свое мастерство.

Константин Семенец Константин Семенец Константин Семенец Константин Семенец Константин Семенец

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