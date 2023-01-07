07 января 2023, 20:35
Рождественское благотворительное шествие состоялось в Белоозерском Воскресенского округа
В Белоозерском городского округа Воскресенск состоялось благотворительное шествие, приуроченное к Рождеству Христову. Участники шествия несли в руках рождественские звезды. Завершилось мероприятие спектаклем в ДК «Гармония», рассказали в пресс-службе округа.
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Организаторами шествия выступили храм Всех святых и воспитанники городского Дома культуры «Гармония».
Всем юным участникам шествия настоятели храма в честь праздника подарили конфеты. После всех участников пригласили на представление в ДК «Гармония» — им показали спектакль театральной студии «Лики» «Дорогою добра».
Шествие и постановка прошли в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Рождеством.
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