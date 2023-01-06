Подмосковье 06 января 2023, 18:12 Рождественский вертеп установили возле Троицкого собора в Подольске

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В Подольске возле Троицкого кафедрального собора установили рождественский вертеп к сочельнику. С ним могут сфотографироваться все желающие, рассказал управляющий по хозчасти собора Владимир Ишманов.

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«По традиции установили рождественский вертеп. В композиции под хвойными деревьями расположили фигуры святого семейства с новорожденным Иисусом Христом и волхвов. Вертеп

Клирик собора Георгий Харин добавил, что, как и все многочисленные храмы РПЦ, Троицкий кафедральный собор справляет Рождество особенно торжественно.

«В эти дни храм всегда украшают живыми цветами и елями. Вечнозеленые ели являются напоминанием о вечнозеленом рае. Дерево принято украшать шарами, этот христианский символ напоминает о плодах Древа познания добра и зла. Перед нами не просто рождественская ель, а райское древо, оно украшается звездой, свет ее указывает на ясли Христовы. Живыми цветами украшается праздничная икона. Духовенство облачается в белоснежные ризы. Белый цвет — признак праздников господских, посвященных Христу Спасителю, в том числе и Рождеству Христову. Это особенно радостный праздник», — сказал священник Георгий Харин.

Священнослужитель поздравил всех с Рождеством и пригласил горожан на всенощное бдение, которое начинается в день сочельника, с пяти часов вечера, и на ночную литургию, которая начнется в полночь с 6 на 7 января.

Ранее «360» рассказал, какие традиции связаны с Рождеством и какие из них соблюдают и по сей день.

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