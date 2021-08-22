Рождение Наукограда. Жители Жуковского отметили день города

Жители Жуковского на этих выходных отмечают день города. В Наукограде открыли детский авиасалон ДАКС-2021, провели шахматный турнир и соревнования по мини-гольфу. В праздничную программу вошло еще много выставок, мастер-классов.

В мероприятиях принял участие и заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин.

«Сегодня мы отмечаем День города любимого Наукограда. Поздравляю всех жуковчан и желаю, чтобы наш город-сад процветал, развивался и был всегда комфортным для жизни!» — обратился он к жителям.

В честь праздника он также вручил награды Мособлдумы, после чего посетил первый детский авиасалон ДАКС-2021, где познакомился с выставками и пообщался с организаторами.

«Надеюсь, что подобные мероприятия будут проводиться ежегодно. ДАКС собрал огромное количество гостей, дети в восторге, а это значит, что мероприятие получилось», — отметил Чистюхин.

Сегодня празднование дня города продолжается. В парке культуры и отдыха пройдет детский спектакль, выступят танцевальные группы. В 15:00 на аэродроме Жуковского аэроклуба откроется Жуковский открытый парафестиваль. А в рамках программы «Активное долголетие» в 16:00 проведут танцы в стиле ретро.