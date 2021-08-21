Детский авиасалон открылся в Жуковском

Детский авиационно-космический салон ДАКС-2021 открылся в Жуковском. Церемония открытия началась с показательного полета самолета Як-18Т.

Как сообщил ТАСС, самолет исполнил несколько фигур высшего пилотажа. После выступили авиамоделисты, запустившие в воздух свои модели.

Весь день на аэродроме будут проходить разные мероприятия: соревнования по авиаралли, выступления по спортивному пилотажу, полеты парапланеристов. Также же пройдут мастер-классы по авиамоделированию, встречи с летчиками и космонавтами.

Участники смогут попробовать себя в управлении воздушными шарами, узнать больше о самолетах малой авиации, авиамоделях и гидросамолетах, а еще принять участие в запусках моделей ракет и викторинах по истории космонавтики и авиации.

Ранее подмосковный Центральный аэрогидродинамический институт представил свежие разработки в области сверхзвуковой авиации на МАКС-2021. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.