Подмосковье 02 апреля 2024, 14:03 «Ростех» разработал отечественные силовые модули для электрозарядных станций Unsplash

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Представители концерна «Радиоэлектронные технологии» корпорации «Ростех» разработали полностью отечественные силовые модули для электрозарядных станций. Оборудование превосходит имеющиеся на данный момент аналоги на российском рынке.

Одно из главных преимуществ электронного силового модуля УЭСМ-30 мощностью 30 кВт — универсальность. Его можно использовать в составе зарядных станций для электромобилей, в ЭЗС для электробусов и даже на электрических воздушных судах.

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«В таком оборудовании на нашем рынке сегодня есть потребность. К созданию изделий были привлечены специалисты университета, что было продиктовано сложностью проекта. В течение 2023 года совместно с представителями вуза наши специалисты проводили работу по изготовлению макетных образцов и испытанию изделий», — отметил заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции и национальных проектов КРЭТ Алексей Мельников.

Оборудование создали и выпускают на Уфимском приборостроительном производственном объединении. Оно может работать при температуре от -40 до +75 градусов. В дальнейшем оборудование смогут использовать как преобразователь напряжения в составе передвижных мастерских.

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