«Россию ждет новое, независимое будущее». Басков обратился к военным на концерте в Кубинке

Певец Николай Басков обратился к российским военнослужащим с благодарностью за их работу и спасение страны. Он отметил, что не может оставаться в стороне в такое время и хочет поддержать военных и их близких своим творчеством, подарить радость и хорошее настроение.

«Я даже не могу подобрать слов, как выразить восхищение, низкий поклон тем, кто сейчас спасает и защищает нашу Родину. Огромное вам спасибо, низкий поклон. Я хочу пожелать мужества, стойкости и веры в том, что мы действительно едины, сильная, большая Россия. Большая нация, с новым, настоящим и независимым будущим», — сказал он, выступая на благотворительном концерте в Кубинке.

Басков добавил, что такие встречи для него — большое счастье. По его словам, всем артистам было непросто во время ограничений из-за коронавируса, ведь в таких условиях у них не было возможности общаться со зрителями, выступать, дарить положительные эмоции.

«Во-первых, была пандемия. Тогда смотрел сам по телевизору свои концерты и сам себе аплодировал», — пошутил артист.

Певец признался, что иногда задавался вопросом о том, а вдруг он выбрал неправильный путь, хотя из своих 45 лет он 25 посвятил сцене. Но ответ он нашел в Греции, когда поехал к одному священнику. Тот сказал ему, чтобы он не сомневался в себе.

«Он сказал мне, что твоя задача — нести людям радость. Это мое самое большое благословение», — поделился Басков.

После выступления артист рассказал, что сам родился в семье военных, много ездил по стране и жил в маленьких военных городах с родителями, поэтому сегодняшний приезд в Кубинку вызвал у него теплые воспоминания о детстве.

«Я понимаю, что непростое сейчас время, особенно для наших военных, которые защищают и нашу страну, и нас самих. Для меня не было даже какой-то мысли, я подумал, что надо артистам собраться и сказать людям: „Мы с вами, мы не безучастны“», — подчеркнул он.

Отдельно Басков поблагодарил власти Подмосковья за то, что такое мероприятие удалось организовать.

«Я с огромным удовольствием благодарю губернатора Московской области Андрея Воробьева за то, что он оказывает нам всю возможную поддержку для того, чтобы поставили звук, сделали сцену, чтобы мы приехали. При том, что, конечно, для нас — для артистов — это чисто благотворительная акция, поддержка тех людей, которые в этом нуждаются. Мы также нуждаемся в том, чтобы выходить на сцену и говорить, что мы не в стороне, мы с вами», — сказал певец.

По его словам, эстрадный цех готов поддержать военных ВС РФ, показать, что никто не остается в стороне, верит в них.

«Мы готовы выступать и дарить свое творчество, тем самым внося вклад для поддержания боевого духа наших солдат. Хочется сказать низкий поклон. Люди сегодня живут мирной, спокойной жизнью благодаря вам», — сказал он, обращаясь к военнослужащим.

Басков добавил, что жизнь продолжается и у людей не должно быть чувства страха. Наоборот — должна быть консолидация общей собранности, единения, взаимоподдержки друг друга.