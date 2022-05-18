Российский интернет-форум стартовал в Подмосковье. Прямая трансляция

В Подмосковье с 18 по 20 мая проходит 26-й Российский интернет-форум (РИФ). «360» ведет прямую трансляцию.

Церемония открытия форума состоялась в кинозале главного корпуса пансионата «Лесные дали». Она из двух частей. Первая — ток-шоу «Рунет сегодня и завтра» (модератор — министр цифрового развития Максут Шадаев), а вторая — выступления аналитиков, которые дадут прогнозы на 2022 год по развитию сфер экономики Рунета, экосистемы цифровой экономики России. Выступят топ-спикеры организаций — партнеров РИФа.

Форум организует Российская ассоциация электронных коммуникаций. На площадке соберутся все ключевые игроки рынка, представители государства, малого и среднего бизнеса, профессионалы отрасли.

Концепция РИФ-2022 — work-life balance. Участникам расскажут не только о технологиях и интернет-трендах, но и об образе жизни диджитал-сообщества: сохранении ресурсов, борьбе с тревожностью. Другие темы форума — образование, кадры и бизнес-процессы.

Специалисты поделятся антикризисными стратегиями для бизнеса, расскажут об импортозамещении, IT-брендах, цифровой трансформации, балансе работы и жизни в цифровом мире.

РИФ проходит ежегодно с 1997 года.