Будущее IТ в новых реалиях. Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье 18–20 мая

Новые возможности для работы IТ-специалистов представят на 26-м Российском интернет-форуме (РИФ), который пройдет в пансионате «Лесные дали» в Подмосковье 18–20 мая. Спикеры обсудят развитие российской IT-отрасли в новых реалиях, меры поддержки, тренды будущего и многое другое.

Форум организует Российская ассоциация электронных коммуникаций. Директор РАЭК Сергей Плуготаренко отметил, что за свою 26-летнюю историю РИФ стал свидетелем многих перемен в отечественной IT-отрасли и экономике в целом. В этом году на форуме не только представят результаты исследования «Экономика Рунета» за 2021 год, но и обсудят вызовы нынешнего, 2022 года.

«На площадке форума соберутся все ключевые игроки рынка, представители государства, малого и среднего бизнеса, профессионалы отрасли. Это отличная возможность для сплочения IT-сообщества и „пересборки“ отрасли в новых реалиях. Ведь РИФ — это еще и главный отраслевой нетворкинг, где всегда рождаются отличные идеи», — подчеркнул директор РАЭК.

Форум является идеальной площадкой для открытого диалога бизнеса и государства. РИФ проходит при поддержки Минцифры, и глава ведомства Максут Шадаев примет в нем активное участие: в первый день форума министр цифрового развития станет модератором планерной сессии.

Ежегодно РИФ посещают более семи тысяч человек со всей страны. Соорганизатором в этом году выступит АНО «Цифровая экономика». Гендиректор организации Евгений Ковнир отметил, что они рады стать частью этого события и надеются, что их инициативы окажутся полезными для IT-отрасли. На РИФ спикеры от АНО в том числе представят новые возможности для работы IT-специалистов в российских компаниях, которым сегодня предельно важно удержать ценные кадры.

«Это особенно важно для преодоления дефицита в один миллион IT-специалистов на горизонте 2024 года. Также рамках наших сессий на РИФ мы обсудим изменение ландшафта социальных сетей и видеохостингов, возможности отечественных платформ и многое другое», — сказал глава АНО.

Генеральным партнером РИФ выступает VK. Генеральный директор интернет-корпорации Владимир Кириенко отметил, что форум был и остается важнейшей площадкой для представителей IT-отрасли.

«Сегодня крайне важно, чтобы игроки рынка могли обмениваться опытом, делиться друг с другом идеями и наработками, чтобы создавать продукты, которые будут максимально полезны для людей. РИФ предоставляет для этого все возможности», — заявил Кириенко.

Не менее важная миссия — просветительская. Российское общество «Знание» организует на форуме трек «Новые горизонты. Информационные технологии». Профессионалы обсудят с молодежью перспективы развития IT-отрасли и приоритеты государства, уделят внимание карьерному росту, а также расскажут о правилах кибербезопасности и создании качественного контента.

«Лидеры ведущих компаний и опытные разработчики познакомят слушателей с самыми актуальными ИТ-трендами, раскроют секреты успешных стартапов, расскажут, как запустить цифровой проект, какие перспективы есть у блогинга как бизнеса и многое другое», — рассказал гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

Участие в РИФ примут представители десятков крупнейших российских компаний и организаций. Главными темами деловой программы заявлены «Данные и аналитика: что произошло и что нас ждет», «Социальные сети: кто выжил и как жить дальше», «Кадры: собираем сливки», «Импортозамещение и технологии», «Возможности для бизнеса», «Будущее СМИ и новых медиа» и Work-Life Balance.

На форуме не будет скучно. В том числе запланировано много концертов и выступлений. В первый день РИФ, 18 мая, выступит группа The Hatters, а 19 мая состоится концерт рэпера Лигалайза.

На РИФ найдется место и спортивным активностям. По традиции состоится забег айтишников, пройдут вечеринки на открытом воздухе. Гостей ждут разнообразные мастер-классы и многое другое.