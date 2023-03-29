Подмосковье 29 марта 2023, 22:11 Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье в мае rif.ru

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На пресс-конференции в Москве обсудили, каким будет Российский интернет-форум в 2023 году. Мероприятие пройдет 24–26 мая в Подмосковье, его ключевой темой станет построение технологического будущего России.

Концепция форума — объединение и взаимопомощь. На одной площадке соберутся представители государства, бизнеса и IT-сообщества.

«Для участников это, конечно, объединение. Мы хотим показать, что интернет сегодня стал той самой объединяющей историей между оффлайном и онлайном. И как раз-таки будут коллаборации между такими необычными компаниями, которые работают исключительно в онлайне и в оффлайне. Они покажут, что сегодня можно быть вместе — и очень классно на этом зарабатывать», — сказал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников.

Поговорили на пресс-конференции и о настроении IT-специалистов. Согласно результатам опроса, в 2023 году лишь 30% респондентов верят в свои перспективы в России. Появилась и новая категория людей — те, кто испытывают смешанные чувства и не понимают, как планировать будущее, таких 15%. Большинство ощутили на себе влияние санкций.

«Это невозможность работать с зарубежными партнерами, это недоступность необходимых инструментов для работы, сокращение доходов, приостановка работы над проектами, все это влияет на эмоциональный фон айтишнков», — отметила главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Мария Сайкина.

В этом году российский интернет-форум пройдет уже в 27-й раз. Цифровая экономика, импортозамещение, управление проектами станут ключевыми темами этого года. В 2023 площадка форума рассчитана на пять тысяч человек.

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