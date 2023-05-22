Подмосковье 22 мая 2023, 13:26 Российские винодельни представят свои напитки на ярмарке в Красногорске 26 мая Фото: компания «Городские праздники»

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Первая винная ярмарка состоится в Красногорске 26 мая. Свои напитки представят крупные заводы и семейные винодельни со всей России.

«Это новый формат ярмарки. Жители могут ознакомиться с тем, как развивается виноделие в России. География участников широкая: от Воронежа до Перми, от Калуги до Набережных Челнов и Астрахани», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Мероприятие пройдет с 26 мая по 4 июня в Красногорске, за Павшинским мостом. Ближайшее метро — Мякинино. В программу включены дегустации, мастер-классы виноделов и сомелье.

Свои вина привезут производители Кубани, Крыма, Ростовской области, Ставрополья и Дагестана. Напитки представят как крупные известные заводы, так и маленькие семейные винодельни. На ярмарке можно будет найти авторские вина и подобрать к ним правильные сыры с мясными деликатесами.

Вход свободный. Время работы — с 12:00 до 21:00.

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