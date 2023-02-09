Подмосковье 09 февраля 2023, 21:29 Чупшева объяснила качественный скачок Подмосковья в рейтинге регионов по качеству жизни Гендиректор АСИ Чупшева объяснила успех Московской области в рейтинге качества жизни Pxhere

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За минувший год удовлетворенность получением социальных услуг в Подмосковье выросла на 36%. Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АНО) Светлана Чупшева во время заседания наблюдательного совета агентства с президентом России Владимиром Путиным.

В новый рейтинг по качеству жизни в топ-20 вошли Московская, Челябинская, Сахалинская и Самарская области. Чупшева пояснила, что регионы провели огромную работу по направлениям, где были некоторые недочеты.

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«Мы много встречались с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, приглашали представителей федеральных некоммерческих организаций, жителей. Регион проделал большую работу и стал 11-м», — отметила гендиректор.

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Чупшева объяснила, что удовлетворенность получением социальных услуг в Подмосковье выросла благодаря запуску приложения «Соцуслуги». С его помощью жители региона могут брать на прокат технические средства реабилитации, вызывать социальное такси и заказывать сиделку на дом. Также горожанам через приложение стало проще искать ближайшие центры социального обслуживания и получать волонтерскую помощь.

«Процесс выбора необходимых услуг стал более удобным и простым. <…> В итоге удовлетворенность качеством социальных услуг в регионе выросла на 36%», — подчеркнула Чупшева.

На 25% выросла оценка качества среднего профессионального образования в регионе. Также в Подмосковье провели работы по улучшению государственных услуг, сервисов, медицины. Результат очевиден, добавила Чупшева.

Новый рейтинг регионов по качеству жизни возглавили Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область.