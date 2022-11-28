28 ноября 2022, 14:13
Росреестр напомнил о правилах регистрации новых строений в Подмосковье
Процедуру регистрации прав собственности для застройщиков упростили в Подмосковье с 1 сентября. Теперь государственные органы сами направляют заявление в Росреестр после того, как получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию.
По сообщению Росреестра, теперь три услуги будут предоставляться в «один клик». Это получение разрешения на ввод в эксплуатацию, постановка на кадастровый учет и регистрация права.
Реклама
Исключения составляют объекты недвижимости, создаваемые в соответствии с законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» или создаваемые жилищно-строительными кооперативами.
Реклама
А также новые правила не распространяются на постройки, возведенные с привлечением средств нескольких лиц, в отношении которых не достигнуто соглашение о правах на недвижимость.
За неделю кадастровый номер получили 24 дома в Подмосковье. Это 17 жилых зданий и семь таунхаусов в восьми округах.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Недвижимость
Реклама
Реклама