Подмосковье 28 ноября 2022, 14:13 Росреестр напомнил о правилах регистрации новых строений в Подмосковье

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Процедуру регистрации прав собственности для застройщиков упростили в Подмосковье с 1 сентября. Теперь государственные органы сами направляют заявление в Росреестр после того, как получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

По сообщению Росреестра, теперь три услуги будут предоставляться в «один клик». Это получение разрешения на ввод в эксплуатацию, постановка на кадастровый учет и регистрация права.

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Исключения составляют объекты недвижимости, создаваемые в соответствии с законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» или создаваемые жилищно-строительными кооперативами.

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А также новые правила не распространяются на постройки, возведенные с привлечением средств нескольких лиц, в отношении которых не достигнуто соглашение о правах на недвижимость.

За неделю кадастровый номер получили 24 дома в Подмосковье. Это 17 жилых зданий и семь таунхаусов в восьми округах.

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