Подмосковье 28 ноября 2022, 12:55 Свыше 20 домов достроили в Подмосковье за неделю

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За неделю кадастровый номер получили 24 дома в Подмосковье. Это 17 жилых зданий и семь таунхаусов в восьми округах. Их владельцы теперь смогут зарегистрироваться по месту жительства, а также записать детей в школы и детские сады.

Большинство получивших кадастровый номер объектов оказалось в Дмитрове. Это семь таунхаусов в ЖК «Свежий ветер». Еще пять жилых домов достроили в Наро-Фоминске в ЖК Vesna, один дом на 370 квартир в ЖК «Большое Путилково», на 370 квартир в ЖК «Ильинские Луга» и на 104 — в ЖК «Лесная Отрада» в Красногорске.

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На кадастр также поставили два дома в Мытищах, по одному в Одинцове и Подольске и два в Солнечногорске.

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