Роспотребнадзор напомнил, как избежать коронавируса

Обязательно надо чистить и дезинфицировать поверхности, используя для этого бытовые моющие средства. Особенное внимание следует уделить гигиене рук. Вирусы уничтожают обычное мыло, а также спиртосодержащие или дезинфицирующие салфетки.

«Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метров друг от друга», — подчеркивается в сообщении.

Специалисты напомнили, что нельзя трогать руками глаза, нос и рот, и посоветовали по возможности избегать людных мест. Они подчеркнули, что здоровый образ жизни, полноценный сон, физическая активность и правильное питание повышают сопротивляемость организма.

Разумеется, важнее всего пользоваться средствами индивидуальной защиты. Ношение масок заметно снижает распространяемость коронавируса.

Столичный Депздрав расшил список граждан, которым рекомендовано соблюдение самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом в Москве. В него вошли беременные и находящиеся в постродовом состоянии женщины, был также дополнен перечень заболеваний.