Подмосковье 04 мая 2023, 12:41 Росгвардейцы поддержали всероссийскую акцию «Бессмертный автополк» в Подмосковье Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Московской области поучаствовали во Всероссийской акции «Бессмертный автополк». На их служебных машинах появились портреты воевавших родственников.

В акции приняли участие все отделы вневедомственной охраны, расположенные на территории Подмосковья и комплексе «Байконур» в Республике Казахстан.

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К акции могут присоединиться все желающие. Подробности можно узнать на сайте движения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что безопасный ж/д переход в Люберцах откроют к запуску МЦД-3. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.

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