04 мая 2023, 12:41
Росгвардейцы поддержали всероссийскую акцию «Бессмертный автополк» в Подмосковье
Сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Московской области поучаствовали во Всероссийской акции «Бессмертный автополк». На их служебных машинах появились портреты воевавших родственников.
В акции приняли участие все отделы вневедомственной охраны, расположенные на территории Подмосковья и комплексе «Байконур» в Республике Казахстан.
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К акции могут присоединиться все желающие. Подробности можно узнать на сайте движения.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что безопасный ж/д переход в Люберцах откроют к запуску МЦД-3. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Бессмертный полк
Росгвардия
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