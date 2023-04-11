Подмосковье 11 апреля 2023, 16:08 Безопасный ж/д переход в Люберцах откроют к запуску МЦД-3 — Андрей Воробьев Губернатор Воробьев: безопасный ж/д переход в Люберцах откроют летом

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Современный переход через железную дорогу построят в Люберцах к августу. В конце лета там запустят МЦД-3 и вырастет интенсивность движения поездов, поэтому безопасность пассажиров стоит во главе угла, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Место выбрали неслучайно — с 2020 года здесь погибли 16 человек. В этом месте пути ежедневно переходили более 450 человек», — подчеркнул он.

Строительство перехода началось в ноябре, сейчас его готовность достигла 20%. Это один из переходов, которые начали возводить в Московской области по новым стандартам качества.

Внутри установим два лифта и сделаем остекление. Открыть переход планируем в августе. Андрей Воробьев

По строительству разноуровневых переходов в Подмосковье реализуется масштабная программа. За два года возведут 12 новых объектов.

Они появятся в Реутове, Балашихе, Ленинском округе, Серпухове, Королеве, Лобне, Одинцове, Люберцах и Раменском.

«Семь переходов проектируем, открыть планируем в 2024 году», — уточнил Андрей Воробьев.

Помимо разноуровневых переходов, за два года построят еще 30 одноуровневых.

Ранее губернатор рассказал, что новую поликлинику в Люберцах возведут по новому стандарту. Ее откроют уже в июне.

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