Подмосковье 09 сентября 2023, 12:40 Роман Широков принял участие в выборах губернатора Подмосковья в Истре Телеканал «360»

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Именитый футболист и тренер Роман Широков принял участие в выборах губернатора Московской области и совета депутатов городского округа Истра. Спортсмен отдал свой голос в родном Дедовске, на избирательном участке в местном Доме культуры.

«Каждый должен быть активен и не думать, что за него кто-то будет решать, приходить и выражать свою гражданскую позицию. <…> Нужно дать кому-то полномочия, чтобы и парки прекрасные появлялись и дальше наше Подмосковье развивалось. Поэтому нужно обязательно приходить и голосовать», — отметил Широков.

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Всего в Истре работают 65 избирательных участков, наблюдатели отметили высокую явку. Проголосовать можно до 10 сентября, пункты открыты с 08:00 до 20:00.

Количество тех, кто проголосовал дистанционно в Подмосковье, составило 335 771 человек. Это свыше 75% тех, кто заявился на ДЭГ.