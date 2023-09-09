Выборы 09 сентября 2023, 12:16 Свыше 335 тысяч избирателей в Подмосковье приняли участие в ДЭГ piqsels

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Количество избирателей в Московской области, проголосовавших дистанционно, выросло уже до 335 771. Это более 75% тех, кто заявился на ДЭГ.

Всего в дистанционном электронном голосовании пожелал поучаствовать 445 261 житель. Избирателям выдали 337 064 бюллетеня.

Московская область стала лидером по числу поданных заявлений на участие в ДЭГ. Большинство заявившихся отдали свой голос уже к сегодняшнему утру. ЦИК высоко оценил и явку на выборы в регионе.

Круглосуточное наблюдение за губернаторскими и муниципальными выборами в регионе позволяет выявлять и устранять возможные недочеты в режиме реального времени. Все выявленные накануне технические проблемы исправили в кратчайшие сроки.