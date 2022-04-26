Родителям погибшего участника спецоперации из Солнечногорска вручили орден Мужества

В солнечногорском военкомате прошла церемония награждения погибшего участника спецоперации на Украине. Эмилю Гурбанову вручили посмертно орден Мужества.

Погибшему участнику спецоперации был 21 год, он проходил службу по контракту.

«Город Тростянец, 16 марта. Больше ничего не знаем. Он контрактник, он подписал контракт, ему нравилось. Он хотел дальше продолжать службу до пенсии. У него были большие планы», — поделилась мама погибшего участника спецоперации Вероника Шувалова.

Эмиль Гурбанов родился и вырос в Солнечногорске. Закончил седьмой лицей и местный колледж. А потом отправился в армию, служба ему понравилась, парень почти сразу решил подписать контракт. Спустя пару лет, в нынешнем январе Эмиль по приказу оказался на Украине. Погиб в середине марта. Почти через месяц ему исполнилось бы 22 года.

Источник фото: телеканал «360»

«Наша задача всячески помогать родственникам, родным, кто остался. Увековечить эту память в стенах музея, фотографиями, историями, личными вещами для того, чтобы молодое поколение видело и соответственно понимало, кто был, участвовал в этих войнах и соответственно был героем», — сказал руководительсСолнечногорского отделения «Боевое братство» Андрей Воробьев.

Память об Эмиле планируют увековечить в центре Солнечногорска — на мемориале, посвященном жителям округа, погибшим в локальных войнах. Министерство обороны готово предоставить место в своих вузах и кадетских корпусах для обучения ближайших родственников Эмиля. У юноши осталось три брата, которые, по словам матери, им очень гордятся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подмосковные семьи, забравшие к себе приехавших в регион сирот из ДНР, уже получают выплаты.