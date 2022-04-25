Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке семей, принявших детей Донбасса

Подмосковные семьи забрали к себе приехавших в регион 27 детей-сирот из Донецкой Народной Республики. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством региона заявил, что эту работу продолжат в ближайшее время.

Он напомнил, что в Подмосковье действует специальная система подготовки приемных родителей, поэтому в Московскую область приезжает большое количество сирот из Донбасса.

«Очевидно, что на этом останавливаться нельзя, как и на большой программе поддержки. Почему большое количество приемных семей, почему к нам приезжают? Потому что существует система подготовки родителей. И, соответственно, когда в этот институт, как его принято называть, вовлечено большое количество неравнодушных людей, все получается», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что семьи получают выплаты на каждого ребенка. Когда у приемных родителей есть ресурс на воспитание и учебу детей — это очень важно.

«В 10 семей уехали 27 детишек. Они очень ждали этого приезда. И приятно, что те эмоции, которые на перроне происходили, продолжились у них дома», — напомнил Андрей Воробьев.

Он отметил, что большинство глав городских округов на выходных съездили в приемные семьи и познакомились с детьми. Выяснили, какую помощь родителям необходимо оказать.

«Это очень важно. Я хотел бы поблагодарить всех, кто уделяет этому внимание», — добавил Андрей Воробьев.

Губернатор отдельно отметил вклад уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой, а также всех, кто участвовал в сопровождении и устройстве детей в приемные семьи.

Поезд с детьми из Донецкой Народной Республики прибыл в Россию на минувшей неделе. В начале апреля в Московской области запустили гуманитарный проект, который предусматривает, что для оставшихся без родителей детей из Донбасса найдут родственников или новые семьи.

По поручению губернатора Московской области в регионе создали специальный реестр, куда вошли более 100 семей, готовых взять на воспитание детей. Как отметил Андрей Воробьев, критерии, по которым их отбирали, были серьезными.