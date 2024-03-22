Подмосковье 22 марта 2024, 11:06 Родители выпускников написали ЕГЭ по истории в музее Наро-Фоминска Телеканал «360»

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Акция по сдаче ЕГЭ родителями выпускников прошла в Наро-Фоминском краеведческом музее. Сначала для участников провели экскурсию по экспозициям, а после проверили их знания по истории.

«Сегодня мы проводим акцию не как это было обычно — в стенах школы, а в нашем Наро-Фоминском музее. Это очень символично и соответствует теме — родители будут писать экзамен по истории», — отметила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

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Родители выпускников написали пробный экзамен и получили представление о том, как проходит процедура сдачи ЕГЭ.

«Уважаемые родители, вы попробуете побыть в роли своих детей на ЕГЭ. Для того, чтобы прочувствовать, как этот процесс организован», — сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» продолжится до 31 марта. Планируется, что госэкзамены по остальным профильным предметам пройдут и в других знаковых местах Наро-Фоминска.

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