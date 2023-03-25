Подмосковье 25 марта 2023, 21:33 Родители выпускников из Воскресенска попробовали сдать ЕГЭ

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В Воскресенске прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Взрослые попробовали свои силы в знаниях школьных дисциплин.

Сын Александра Давыдова в этом году будет сдавать ЕГЭ. Классный руководитель предложил мужчине также попробовать написать экзамен.

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«Я пришел попробовать, поддержать его, показать своим примером, что это не больно», — сообщил Давыдов-старший.

Цель акции состоит не в проверке знаний старшего поколения, а в том, чтобы помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и лучше познакомить их с экзаменационной процедурой.

«Очень важно, чтобы вы сегодня увидели, как начинается процедура включения наших детей в сдачу ЕГЭ, начиная со входа и регистрации. То есть все, что вы проходите в школах, — это подготовительные мероприятии», — рассказала начальник управления образования Воскресенска Ирма Письменная.

Родители смогли проверить свои знания по русскому языку. Взрослые прошли через все этапы экзамена: регистрацию, сдачу телефона и личных вещей, предэкзаменационный контроль, заполнили бланки. По словам организаторов, в этом году в экзаменационной процедуре только одно новшество. Теперь готовые работы не выносят из аудитории.

«У нас будут отсканированы все бланки, запечатаны в конверт и уже направлены на проверку», — сообщила муниципальный координатор ГИА 11 Евгения Мельникова.

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла в пяти образовательных учреждениях Воскресенска.

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