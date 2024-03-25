Подмосковье 25 марта 2024, 14:55 Родители выпускников из Дмитрова написали ЕГЭ по истории Медиасток.рф

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Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» прошла в Дмитрове. Центральной площадкой стала школа № 1 имени В. И. Кузнецова.

В мероприятии приняли участие 50 человек, еще 150 родителей выпускников следили за онлайн-трансляцией с места событий.

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Помимо полной процедуры сдачи Единого государственного экзамена, в Дмитровской школе № 1 для участников подготовили культурную программу. Родители осмотрели экспозицию школьного музея, а также стали зрителями театральной зарисовки, подготовленной выпускниками.

Участницей акции стали заместитель главы Дмитровского округа Лилия Корнакова, начальник Управления образования администрации Дмитровского округа Татьяна Малинникова и депутат местного Совета депутатов Роман Сунгуров.

«Эта ежегодная акция пользуется большой популярностью у родителей наших выпускников. Она дает возможность взрослым понять, как происходит сам экзамен: соблюдаются ли права участников, насколько условия и обстановка соответствуют тому уровню комфорта, который, по мнению родителей, должен быть», — отметила начальник Управления образования администрации Дмитровского округа Татьяна Малинникова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность обновления учебных заведений, поскольку Подмосковье на сегодняшний день является самым быстрорастущим регионом в стране.