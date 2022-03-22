22 марта 2022, 16:04
Родители школьников смогут попробовать сдать ЕГЭ в Подмосковье 23 марта
Единый день сдачи ЕГЭ родителями пройдет в Подмосковье 23 марта. Мамы и папы выпускников смогут проверить свои знания по математике.
Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что предварительно участниками станут свыше шести тысяч человек.
У родителей есть уникальная возможность лично увидеть, как осуществляется контроль входа и распечатываются экзаменационные работы
Ирина Каклюгина.
По ее словам, это хорогая возможность снизить напряжение перед экзаменами школьников.
«Рекомендую родителям обязательно поучаствовать, на своем примере показать, что сдавать ЕГЭ нестрашно», — отметила Каклюгина.
Она подытожила, что главное — сознательно подготовиться к экзаменам.