Родители школьников смогут попробовать сдать ЕГЭ в Подмосковье 23 марта

Единый день сдачи ЕГЭ родителями пройдет в Подмосковье 23 марта. Мамы и папы выпускников смогут проверить свои знания по математике.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что предварительно участниками станут свыше шести тысяч человек.

У родителей есть уникальная возможность лично увидеть, как осуществляется контроль входа и распечатываются экзаменационные работы Ирина Каклюгина.

По ее словам, это хорогая возможность снизить напряжение перед экзаменами школьников.

«Рекомендую родителям обязательно поучаствовать, на своем примере показать, что сдавать ЕГЭ нестрашно», — отметила Каклюгина.

Она подытожила, что главное — сознательно подготовиться к экзаменам.