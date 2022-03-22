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    22 марта 2022, 16:04

    Родители школьников смогут попробовать сдать ЕГЭ в Подмосковье 23 марта

    Анастасия Аброськина

    Единый день сдачи ЕГЭ родителями пройдет в Подмосковье 23 марта. Мамы и папы выпускников смогут проверить свои знания по математике.

    Родители школьников смогут попробовать сдать ЕГЭ в Подмосковье 23 марта | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что предварительно участниками станут свыше шести тысяч человек.

    У родителей есть уникальная возможность лично увидеть, как осуществляется контроль входа и распечатываются экзаменационные работы

    Ирина Каклюгина.

    По ее словам, это хорогая возможность снизить напряжение перед экзаменами школьников.

    «Рекомендую родителям обязательно поучаствовать, на своем примере показать, что сдавать ЕГЭ нестрашно», — отметила Каклюгина.

    Она подытожила, что главное — сознательно подготовиться к экзаменам.