Первый день акции «ЕГЭ для родителей» прошел в Подмосковье

Акция «ЕГЭ для родителей» стартовала в России. Первой в Подмосковье площадкой для нее стал Дмитров. Участие приняли около 100 человек.

Гостями стали почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, многократная чемпионка мира по синхронному плаванию Ольга Брусникина и олимпийский чемпион-саночник Роман Репилов.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что акция уже традиционная.

Ежегодно родители выпускников и просто все желающие с большой охотой пробуют силы в прохождении ЕГЭ Ирина Каклюгина.

В 2022 году проверяют знания по русскому языку. Сама акция продлится до конца марта. Она охватит все городские округа Подмосковья.

Родители узнают все нюансы процесса — от прохождения контроля на входе до заполнения бланков и сдачи экзамена.

«Призываю всех родителей выпускников поучаствовать и на личном примере показать, что сдать ЕГЭ — нестрашно. Стоит лишь подготовиться», — отметила Каклюгина.

Организатор этой акции — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.