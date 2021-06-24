Родителей призвали следить за детьми во время отдыха на воде в Подмосковье

За последние несколько дней в Подмосковье было зафиксировано несколько трагических случаев с участием детей на воде. Об этом сообщила зампред правительства региона Ирина Каклюгина.

«Убедительно прошу всех взрослых внимательно следить за детьми, соблюдать все меры предосторожности: не оставлять ребенка у воды без присмотра, не купаться в запрещенном месте и на необорудованных пляжах. Также большую опасность для ребенка несет тепловой удар и солнечные ожоги. Не отпускайте ребенка на открытое солнце без защитного крема и головного убора», — сказала Ирина Каклюгина.

Зампред напомнила, что лето — период повышенной опасности для детей.

«Не забывайте рассказывать детям о том, как нужно вести себя во время отдыха. Повышенное внимание нужно и на дороге, и даже дома — для малышей представляют опасность открытые окна. Нужно помнить, что упустив своего ребенка из поля зрения буквально на минуту — его можно потерять навсегда», — добавила Ирина Каклюгина.