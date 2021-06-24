Подмосковные пляжи вышли на новый уровень. Теперь они конкурируют с курортами

В Солнечногорске на пляж на озере Сенеж завезли белоснежный кварцевый песок, поставили лежаки, зонтики и современные туалеты. Вход бесплатный. А вот за пользование бассейном нужно заплатить. Отправился отдыхать в подмосковный Шарм-эль-Шейх корреспондент «360».

«Наш пляж отличается от пляжей Московской области, потому что он имеет мелкую белую структуру. Поэтому жители города и гости могут приятно провести время в знойный день», — отметила глава Дирекции парков «Солнечногорье» Анастасия Обухова.

За сутки здесь успевает отдохнуть до 3 тысяч человек. Очень много приезжих из соседних городских округов — Клина и Красногорска. Так что в знойные дни здесь почти безвылазно.

Источник фото: телеканал «360»

Вход на пляж бесплатный, за лежаки и зонтики тоже денег не возьмут. Правда, в выходные придется прийти на рассвете, чтобы их занять. Везде чисто, на каждом шагу урны.

Вокруг много кафе с закусками, кофе и мороженым. В них не продают алкоголь, хотя буквально рядом, в кафе за территорией, спиртные напитки продаются. Наверное, не стоит объяснять, что алкоголь в такую погоду — зло. Особенно для тех, кто пришел отдыхать с детьми.

«С начала купального сезона было 6 случаев, 6 человек наши спасатели спасли — 5 из них детей. Поэтому, пользуясь случаем, хочу сказать, чтобы родители не оставляли детей без присмотра, особенно маленьких», — сказал заместитель директора поисково-спасательной группы г.о. Солнечногорск Владимир Муравьев.

Источник фото: телеканал «360»

Вода в озере Сенеж уже прогрелась очень хорошо. 24 градуса — самая комфортная температура для купания. Дно вычищено, пробы грунта и воды проверены санэпиднадзором, так что купаться можно смело.