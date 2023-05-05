Подмосковье 05 мая 2023, 12:48 Родион Газманов даст концерт в Солнечногорске в День Победы

Читать 360tv в

Праздничные концерты и памятные мероприятия пройдут в Солнечногорске в День Победы. В доме культуры «Выстрел» ветеранов поздравит певец Родион Газманов.

Масштабные празднования в этом году отменили, чтобы избежать большого скопления людей на улицах. Однако ветераны не останутся без праздника.

Реклама

«Мы особое внимание уделим нашим уважаемым ветеранам: организуем поздравления во дворах, лично навестим и поблагодарим каждого за Великую Победу. Память павших героев почтим возложениями цветов, концертами в домах культуры округа», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Главным сюрпризом для солнечногорцев станет концерт Родиона Газманова. Кроме того, в доме культуры «Андреевка» выступит кавер-группа «Вояж»; в доме культуры «Испытатель» — кавер-группа «Азалия»; в культурно-досуговом центре «Метролог» — вокальный ансамбль «Витамин S»; в культурно-досуговом центре «Тимново» — ансамбль «Матрена».

Напомним, с 1 по 9 мая в округе будет реализован проект «Солнечногорск. Радио Победы». В интернете можно будет послушать песни военных лет и авторские передачи о Великой Отечественной войне.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».