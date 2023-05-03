Подмосковье 03 мая 2023, 15:24 Проект «Радио Победы» запустили в Солнечногорске

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«Радио Победы» начало вещание в Солнечногорске. Жители округа смогут послушать песни военных лет и тематические программы в преддверии 9 Мая.

Присоединиться к проекту «Солнечногорск. Радио Победы» можно до 9 мая включительно. Для этого нужно перейти по ссылке или отсканировать qr-код.

«Именно радио в годы Великой Отечественной войны стало рупором сопротивления советского народа фашистским захватчикам. И через 1418 дней именно по радио Юрий Левитан сообщил о разгроме стран фашистского блока и о Великой Победе», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В эфире интернет-радио слушателей ждут песни, рассказы и стихи, исторические факты, а также тематическая рубрика «Слова о близких» с историями жителей Солнечногорска об участниках Великой Отечественной войны.

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