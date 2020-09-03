Родильный приют XIX века отреставрируют в Ильинском. Он войдет в «Императорский маршрут»

В селе Ильинское городского округа Красногорск реставрируют объект культурного наследия Усадьба Ильинское: здание родильного приюта 1892 года постройки. Там сделают музей, который войдет в «Императорский маршрут».

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

В августе рабочие вывесили здание по технологии лифтинг, чтобы провести полную реставрацию фундамента. Таким способом реставраторы смогут укрепить строение, не разбирая его.

«Мы просто его подняли для того, чтобы реставраторы могли воссоздать цоколь здания. Следующим этапом мы поменяем гнилые элементы, обследуем каждое бревнышко и опустим все обратно», — объяснил Константин Смирнов, реставратор.

Бревнам больше века. В здании с 1892 года располагался родильный приют для местных крестьян. Открыла его великая княгиня Елизавета Федоровна после смерти своей свояченицы в родах. Построили приют меньше чем за полгода. Но по меркам XIX века это был настоящий перинатальный центр с палатами, смотровой и операционной. Провели электричество, сделали канализацию и даже водопровод.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

После укрепления фундамента специалисты займутся реставрацией стен, стропильных конструкций и кровли здания. Также заменят внутренние инженерные коммуникации.

«Очень благодарим, первые шаги сделаны, и очень много работы еще», — отметила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова во время посещения приюта.

Реставраторы долго не могли понять, где именно располагалась операционная, а где, например, жилые комнаты акушерки. Выяснить помогли оконные рамы. Их сняли, и на торцах было отмечено, в какой комнате они стояли. Так появился план планировки.

В здание есть два входа. Один — для посетителей, второй — для акушерки. Оба они в северной части, чтобы сделать южную более светлой.

В наше время все эти собранные по крупицам детали позволяют воссоздать общую картину эпохи. В здании родильного приюта будет музей. Но не только про историю места. Экспозицию посвятят именно материнству и детству — от медицины до воспитания.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Мы здесь будем рассказывать, как ухаживали раньше за маленькими детьми, о проблемах воспитания и образования маленьких детей до 10-летнего возраста», — пояснила Анна Громова, председатель Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Неспроста рассказывать о воспитании будут именно здесь, в Ильинском. Буквально через пару домов от приюта находится здание бывших яслей. Оно тоже XIX века. Открыла их Елизавета Федоровна. Заброшенный с виду барак все еще хранит традиции под слоем пыли.

Позже ясли переделали под лазарет для воинов русско-японской войны, а после революции — в кинотеатр и библиотеку. Чудо, что оно не оказалось в частных руках. Получается уже маленький музейный комплекс, но таких исторических построек, оказывается, в Красногорске много. И все они объединены императорской фамилией. Поэтому в планах создать новый туристический маршрут.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Мы сегодня договорились. И сейчас Анна Витальевна, будучи абсолютным идейным вдохновителем этого маршрута уникального, я еще раз подчеркну, вместе со своими коллегами предоставит нам объекты, так скажем, места, которые мы, в свою очередь, объединим в большой „Императорский маршрут“», — отметила Наталья Виртуозова, заместитель председателя правительства Московской области.

И этот маршрут будет включать в себя не только музеи. Нужно разработать программы, создать инфраструктуру, провести благоустройство. Дальше больше — подключить другие регионы и довести маршрут до Северной столицы.

Московская область официально стала частью федерального туристического проекта «Императорский маршрут». Он объединил места памяти династии Романовых. В карте проекта уже есть Ленинградская, Тюменская, Свердловская, Томская области. Теперь к ним присоединился подмосковный Красногорск.