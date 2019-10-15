Красногорск стал частью «Императорского маршрута». Это проект об истории Романовых

Московская область официально стала частью федерального туристического проекта «Императорский маршрут». Он объединил места памяти династии Романовых. В карте проекта уже есть Ленинградская, Тюменская, Свердловская, Томская области. Теперь к ним присоединился подмосковный Красногорск.

Источник фото: телеканал «360»

«„Императорский маршрут“ имеет такую тематику очень красивую, империя, царская Русь. Мне кажется, сама идея очень хорошая, здесь самое главное, чтобы все включались качественно в этот проект, давали те точки притяжения людям и подсказывали, как они дальше будут путешествовать», — отметила Наталья Галкина, руководитель Комитета по туризму Московской области.

Цель проекта — показать, как жила семья правителей и меценатов и как она сохраняла традиции. «Императорский маршрут», запущенный полтора года назад, должен постепенно стать национальным брендом.

Источник фото: телеканал «360»

Усадьбы, дворцы, особняки и церкви, в которых венчались и молились Романовы, — памятные места есть по всей стране. В Красногорске это усадьба Ильинское-Усово. Загородную резиденцию Александр II купил для своей супруги Марии Александровны. Там императрица не только отдыхала, но и основала ферму.

«Туризм сегодня — это экономика впечатлений. Нам нужно предложить туристу совершенно актуальный, неповторимый опыт. Ведь мы едем не в конкретные страны отдыхать, мы едем за конкретными впечатлениями, смыслами, образами, которые заставляют нас возвращаться, и нужно формировать образы и смыслы», — объяснила Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму.

Источник фото: телеканал «360»

Заказать экскурсию по точкам «Императорского маршрута» можно будет через одного из девяти аккредитованных туроператоров. Все объекты, включенные карту, должны быть интерактивными. Например, чтобы экспозицию можно было смотреть помощью VR-очков. Так что Ильинское -Усово теперь готовится сильно преобразиться, чтобы принять поток гостей.