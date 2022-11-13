13 ноября 2022, 22:53
Роддом в Мишутине в Сергиевом Посаде вышел из ковидной красной зоны
Областной центр материнства и детства в Мишутине Сергиево-Посадского округа вывели из ковидной красной зоны. Сейчас родильный дом постепенно возвращается к привычному режиму работы, сообщил глава округа Михаил Токарев.
«Наши жители очень долго ждали. Два с половиной года центр был в красной зоне. Конечно, это был некий дискомфорт для жительниц, которые в это время рожали своих малышей», — сказал глава Сергиево-Посадского округа Михаил Токарев.
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Все сотрудники учреждения прошли тестирование на COVID-19, в здании провели полную дезинфекцию помещений. Отделение реанимации и отделение новорожденных снова начали принимать пациентов. Возобновила работу и женская консультация.
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В Подмосковье продолжают работать над созданием нового облика медучреждений согласно поручению губернатора Андрея Воробьев а. Ремонт уже выполнили на 36 объектах, до конца 2022 года работы пройдут еще по 22 адресам.
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