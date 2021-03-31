Робот-помощник сделал 590 тысяч звонков жителям Подмосковья с приглашением на вакцинацию

Жители Подмосковья получили почти 600 тысяч звонков от нового робота-помощника, пригласившего их сделать прививку от коронавируса. Такой сервис начал работать в регионе 18 марта.

Это отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. По ее словам, голосовой помощник сделал уже 591 тысячу звонков. Их получили пенсионеры старше 65 лет.

Голосовой помощник — это дополнительная возможность информировать наших жителей о вакцинации от коронавируса и способах записи на нее Светлана Стригункова.

По ее словам, объяснить специфику вакцинации важно, прежде всего, пенсионерам и жителям с хроническими заболеваниями, поскольку они находятся в группе риска.

Вакцинацию в регионе делают бесплатно. Записаться на нее в Подмосковье можно через сайт госуслуг, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.