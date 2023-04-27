Подмосковье 27 апреля 2023, 10:06 Робот да Винчи помог провести более 1300 гинекологических операций в МОНИИАГ Unsplash

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Хирургов МОНИИАГ обучают работать в тандеме с искусственным интеллектом. На службе врачей находится единственный в Подмосковье многорукий электронный ассистент — работ да Винчи. С его помощью провели уже более 1300 гинекологических операций.

Его рука свободно вращается на 360 градусов в любом направлении, и никакого тремора, даже если был сложный день. Проводить гинекологические операции в МОНИИАГ помогает робот да Винчи, который по заданию хирургов выполняет нужные манипуляции. Руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов рассказал, что уникальная машина в точности дублирует движения врача на расстоянии.

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«Я когда накануне поделилась с сестрой, что операцию будет робот проводить, она меня даже поддержала. Говорит, это очень даже хорошо, что робот — он там все просчитывает. На операцию я пошла спокойная», — говорит одна из пациенток да Винчи Надежда Гресина.

Многорукий ассистент пока единственный в Подмосковье и работает там, где спасают женщин с самыми сложными для медицинской науки случаями. Робот в том числе упрощает оперирование больных с избыточным весом, когда доступ к проблемному органу затруднен. Врач меньше устает, он более сосредоточен.

Уникальные для страны курсы по роботической хирургии проводит Александр Попов. Он обучает коллег действовать в тандеме с искусственным интеллектом, подчинять его и грамотно управлять. Это как вождение автомобиля: нужно знать, какие рычаги и кнопки нажимать при необходимости.

В начале мая в Подмосковье приедет второй да Винчи, и тоже в МОНИИАГ. Первый же переедет в Воскресенск, где будет служить в центре реконструктивной хирургии передней брюшной стенки. Там помощника уже ждут.

«Это будет такой своеобразный выход в открытый космос. Робот позволит оперировать пациентов малоинвазивно, через проколы в передней брюшной стенке», — говорит врач-хирург Воскресенской областной больницы Владислав Бурдаков.

Подмосковье продолжает привлекать врачей и медицинских работников со всей России, предлагая им различные меры поддержки. С одним из таких медиков во время поездки в Реутов встретился губернатор Московской области Андрей Воробьев.