Подмосковье 25 апреля 2023, 21:16 Воробьев назвал необходимой работу по привлечению медиков в Подмосковье Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о мерах поддержки для переезжающих врачей

Читать 360tv в

Подмосковье продолжает привлекать врачей и медицинских работников со всей России, предлагая им различные меры поддержки. С одним из таких медиков во время поездки в Реутов встретился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Стоматолог Каро Тативосович работает хирургом уже 30 лет, из них восемь — в городском округе Реутов, куда переехал из Москвы. По словам врача, ежедневно его пост принимает от 15 до 20 человек, в том числе во внеурочное время.

Реклама

Сейчас штат реутовской поликлиники № 1 укомплектован на 81%, поэтому власти Московской области принимают все меры, чтобы привлечь новых специалистов. Реутов входит в пятерку городских округов, где требуются врачи.

«Чтобы специалисты приходили работать к нам в Подмосковье, у нас есть меры поддержки — компенсация аренды жилья, социальная ипотека, коммерческий найм жилья, помощь с определением детей в школу и детский сад», — рассказал Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что с начала этого года в поликлинику № 1 приехали работать 12 врачей и четыре сотрудника среднего медицинского персонала. Поэтому работу по дальнейшему привлечению специалистов в области здравоохранения нужно продолжать.

Новое отделение стоматологии в поликлинике № 1 городского округа Реутов расположилось в пристроенном четырехэтажном здании, которое отвечает всем современным стандартам качества. Строительство началось осенью 2021 года, а в этом апреле там уже начали принимать пациентов.

«Самой поликлинике при растущем городе, как говорят, „стало тесно“. Не хватало площадей. В 2017 году, когда мы приезжали на Фабричный пруд, жители рассказывали об этой проблеме и попросили помочь», — рассказал Андрей Воробьев.

В новый корпус привели самое современное оборудование. Внутри помещений, кроме новой стоматологии, открыли терапевтическое, неврологическое, онкологическое отделения и отделение неотложной помощи и дневной стационар. Из основного корпуса в новый медики проходят по специально построенному переходу.