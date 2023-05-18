Подмосковье 18 мая 2023, 12:56 Резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна» зарегистрировал новый рентген-аппарат Компания «ЕЛС-МЕД»

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Отечественный производитель медицинского оборудования «ЕЛС-МЕД» получил регистрационное удостоверение на рентгенографический цифровой аппарат. Техника является собственной разработкой компании. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиции компании в разработку и запуск производства медицинских аппаратов, в числе которых и новейший рентген-аппарат, уже превысили запланированные и составляют более 26,3 миллиона рублей. Ежегодно резидент ОЭЗ „Дубна“ планирует выпускать до 200 единиц нового диагностического оборудования», — подчеркнула заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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По ее словам, это серьезный вклад в решение задач импортозамещения. Новый аппарат, получивший регистрационное удостоверение, разработан в двух видах: потолочном и напольном. С помощью оборудования можно исследовать большой поток пациентов, включая маломобильных.

«Аппарат c потолочным креплением рентгеновской трубки, двумя цифровыми плоскопанельными детекторами и системой компьютерной радиографии обладает высоким уровнем визуализации, прекрасно подходит для многопрофильных медицинских учреждений и клиник, имеющих стационары и специализирующихся на травматологии, ортопедии и интенсивной терапии», — рассказал инженер компании «ЕЛС-МЕД» Андрей Кириченко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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