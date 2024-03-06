Подмосковье 06 марта 2024, 11:07 Резидент ОЭЗ «Дубна» зарегистрировал производство медицинских изделий в Иране Фото: компания МЛТ

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Резидент ОЭЗ «Дубна» зарегистрировал в Иране российскую компанию «МЛТ Парсия». Подмосковье наладит сбыт высокотехнологичной продукции: автоматических приборов окраски серии АФОМК для лабораторных исследований и других медицинских изделий.

«МЛТ Парсия» уже начала процесс регистрации в Иране трех медицинских приборов — автоматов окраски АФОМК-16-КОМБО, АФОМК-16-ГИСТО и АФОМК-9-25 нашего производства», — прокомментировал генеральный директор ООО МЛТ Александр Безруков.

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По его словам, компания также запустила процесс патентования новой разработки — автоматического прибора для заключения микропрепаратов под покровные стекла. С его помощью можно получать высококачественные препараты для микроскопических исследований в судебной медицине.

Подмосковное предприятие начнет поставлять приборы и реагенты в больницы Ирана уже во втором полугодии 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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