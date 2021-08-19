Ревакцинацию начали проводить в 13 МФЦ Подмосковья

Жители Подмосковья могут сделать повторную прививку от коронавируса в 13 областных МФЦ. Офисы находятся в 10 городских округах, рассказал министр госуправления региона Максим Рымар.

По его словам, в МФЦ Подмосковья прививки сделали более 110 тысяч человек. Это те, кто прошел вакцинацию и первым, и вторым компонентами препарата.

Сейчас 13 пунктов в МФЦ принимают жителей Подмосковья для проведения ревакцинации. Для прививки запись не требуется Максим Рымар.

Ревакцинацию в Подмосковье выполняют бесплатно. Врачи используют препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Как попасть на прививку?

Чтобы попасть на процедуру, с собой потребуется взять полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Записываться заранее не нужно.

Ревакцинация доступна в 10 городских округах Подмосковья, а это Балашиха, Богородский, Дмитров, Долгопрудный, Талдом, Раменское, Сергиев Посад, Ступино, Лобня и Шатура.

Весь список можно найти по ссылке. Повторную вакцинацию делают спустя шесть месяцев после первой инъекции.

Кроме того, в МФЦ по-прежнему делают прививки первым и вторым компонентами. Выбрать подходящий пункт можно по ссылке.