Ревакцинацию начали проводить в 13 МФЦ Подмосковья
Жители Подмосковья могут сделать повторную прививку от коронавируса в 13 областных МФЦ. Офисы находятся в 10 городских округах, рассказал министр госуправления региона Максим Рымар.
По его словам, в МФЦ Подмосковья прививки сделали более 110 тысяч человек. Это те, кто прошел вакцинацию и первым, и вторым компонентами препарата.
Сейчас 13 пунктов в МФЦ принимают жителей Подмосковья для проведения ревакцинации. Для прививки запись не требуется
Ревакцинацию в Подмосковье выполняют бесплатно. Врачи используют препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Как попасть на прививку?
Чтобы попасть на процедуру, с собой потребуется взять полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Записываться заранее не нужно.
Ревакцинация доступна в 10 городских округах Подмосковья, а это Балашиха, Богородский, Дмитров, Долгопрудный, Талдом, Раменское, Сергиев Посад, Ступино, Лобня и Шатура.
Весь список можно найти по ссылке. Повторную вакцинацию делают спустя шесть месяцев после первой инъекции.
Кроме того, в МФЦ по-прежнему делают прививки первым и вторым компонентами. Выбрать подходящий пункт можно по ссылке.