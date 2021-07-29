Ревакцинация в Подмосковье началась. Воробьев рассказал, чем обновил прививку от «короны»

Процедура ревакцинации от ковида необходима, чтобы повысить иммунитет после первых двух прививок. Вирус мутирует, поэтому ослаблять внимание нельзя. Об этом во время прямой линии заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В прямой эфир «360» обратился пенсионерка их Московской области Алла Короткевич. Она поинтересовалась, когда ревакцинацию смогут пройти жители старше 65 лет. Она пояснила, что прививку делала в феврале и полгода истекают уже в августе.

«Ревакцинация началась. Вакцина для вас есть — это „Спутник Лайт“. Через шесть-восемь месяцев ученые в целях повышения уровня антител рекомендуют сделать прививку. Такое решение принял Минздрав», — рассказал Андрей Воробьев пенсионерке.

Губернатор признался, что тоже сделал третью прививку после того, как спустя полгода у него упал уровень антител. Сейчас этот показатель снова вырос.

«Сейчас все мои близкие, которые делали прививку, также сделали „Спутник Лайт“ или первый компонент вакцины, чтобы поднять антитела и спокойно гулять по Подмосковью и быть защищенными», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев отметил, что процесс вакцинации от коронавируса в Подмосковье проходит с хорошей динамикой. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили порядка 2,8 миллиона жителей.

«Мы опять заходим на очередной круг. К тем, кто еще не привился, обращаемся с настойчивой рекомендацией это сделать. Наверное, кого-то мы раздражаем, но вакцина спасает, это очевидный факт», — заявил глава Подмосковья.

Андрей Воробьев обратился к Алле Короткевич и отметил, что если вопрос ревакцинации начнут обсуждать в клубе «Активного долголетия», то нужно напомнить, что штаммы возбудителя меняются и требуется повышенный уровень антител.

«Вы слышали, конечно, что эти штаммы мутируют, и нужно держать ухо востро. Вот мы пытаемся это делать, поэтому ревакцинация. Вакцина у нас есть. Наша задача вместе с врачами максимально удобно, быстро, без волокиты организовывать процесс вакцинации», — отметил губернатор.

По словам пенсионерки, два раза в неделю в клуб «Активного долголетия» приезжает медицинская бригада, чтобы сделать прививки.

Заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева рассказала, что на сегодняшний день в регионе развернули 368 пунктов, чтобы пройти вакцинацию могли все жители. Принимают людей в 266 поликлиниках.

«Мы активно рекомендуем жителям проходить вакцинацию и особенно ревакцинацию после шести месяцев, не только после первой процедуры, но и после перенесенной коронавирусной инфекции», — подчеркнула она.

По словам Светланы Лазаревой, услугой повторной вакцинации от коронавируса воспользовались 759 человек. При этом первые прививки поставили более 73 тысяч переболевших ковидом.

Пройти вакцинацию или ревакцинацию от коронавирусной инфекции можно в одном из 368 пунктов в Подмосковье. Они работают в поликлиниках, торговых центрах, офисах МФЦ. Для прохождения процедуры доступна вакцина «Спутник Лайт». Записаться жители могут на портале госуслуг или по номеру телефона 122. В регионе доступны все три зарегистрированные в России препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».