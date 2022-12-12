Подмосковье 12 декабря 2022, 14:02 Реутов стал лидером Подмосковья по количеству получивших кадастр новостроек за неделю

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Еще 7 жилых домов Московской области встали на кадастровый учет на прошлой неделе. Лидером по количеству объектов, получивших кадастр, стал Реутов.

Кадастр получили 2 жилых дома на 476 квартир в ЖК «Реут». Также на учет встали дом на 212 квартир в ЖК «Новая Щербинка» (округ Подольск), 128 квартир в ЖК «Дом на Баковке» (Одинцово), 110 квартир в ЖК «Солнечная Аллея» (Солнечногорский округ), 66 квартир в ЖК «Новое Нахабино» (округ Истра), 54 квартиры в ЖК «Скрылья» (Серпухов).

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Теперь владельцы квартир смогут оформить регистрацию по месту жительства, записать детей в школы и детские сады, прикрепиться к поликлинике, а также совершать имущественные сделки.

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Ранее стало известно, что более 60 новостроек Подмосковья встали на кадастровый учет в октябре.

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