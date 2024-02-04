Подмосковье 04 февраля 2024, 13:44 Реставрацию Николо-Берлюковской пустыни в Богородском округе завершат в ближайшее время Ксения Пашуто

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Внутреннюю реставрацию храмов и корпусов Николо-Берлюковской пустыни завершат в ближайшее время. Специалистам еще предстоит отремонтировать один корпус на территории, а также два храма за ее пределами.

В деревне Авдотьино в Богородском округе, на левом берегу реки Воря, расположилась Николо-Берлюковская пустынь. Это уникальное место, история которого уходит вглубь веков. Несколько раз мужской монастырь закрывали, а его обитатели подвергались гонениям.

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«На месте, где находится монастырь, в 1113 году были убиты священномученик Кукша и его ученик, преподобномученик Никон. Они были киево-печерскими монахами, а здесь в XII веке проповедовали христианство среди вятичей. В честь них на территории установлен памятник», — рассказал игумен Евмений.

В советское время монастырь вновь переживал трудные времена. В 1928 году он был разграблен, все ценное имущество вывезено. В 1937–1938 годах монахов репрессировали: часть из них сослали, часть — расстреляли на Бутовском полигоне. Здесь было оборудовано общежитие для бездомных детей. Позднее его превратили в туберкулезную психиатрическую больницу города Москвы № 16.

В 2015 году больницу переселили в Химки, а все здания передали Николо-Берлюковскому монастырю. С 2015 года в монастыре проходят ежедневные богослужения с причастием и исповедью. Параллельно идут масштабные работы по восстановлению первоначального облика обители.

«Сейчас мы заканчиваем внутреннюю реставрацию храмов и корпусов. Остался еще один корпус на территории, а также два храма за ее пределами, в том числе Иоанно-Предтеченский пещерный скит, где подвизалось монашество более строгого образа жизни. Реставрационные работы растянуты во времени — из-за финансов, а также различных организационных вопросов», — добавил игумен Евмений.

Ксения Пашуто Ксения Пашуто Ксения Пашуто Ксения Пашуто Ксения Пашуто

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