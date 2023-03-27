Подмосковье 27 марта 2023, 14:38 Реставрация церкви и кладбища с захоронением отца Достоевского завершилась в Подмосковье

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В деревне Моногарово в Зарайске завершилась реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Духосошественская церковь, связанная с семьей Достоевских, и кладбище, где похоронен отец писателя». Представители Главного управления культурного наследия Московской области приняли выполненные работы.

Обновление объекта проводились в период с 2019 по 2022 годы за счет средств бюджета РФ. В 1,5 километрах от Моногарова находится село Даровое. В 1830-х годах оно принадлежало отцу Федора Достоевского. Там писатель провел свое детство и возвращался в зрелые годы.

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В 1821 году церковь в деревне переделали. В здании перестроили оконные и дверные проемы, с северной и южной сторон к четверику пристроили каменные колонные портики с треугольными фронтонами, на четверике установили новый глухой барабан. В следующем году к нему сделали пристройку.

Однако спустя 100 лет храм закрыли. К концу ХХ века храм оказался в запустении.

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